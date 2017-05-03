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Уральские дальнобойщики скрывают лишний весСегодня в 19:03

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Подавшись в "бега".

Свердловские дальнобойщики наловчились уходить от штрафов за перегруз. Водители фур выбирают маршруты в обход пунктов взвешивания транспортных средств или закрывают номерные знаки, проезжая по ним.

Региональные власти намерены решить проблему внедрением еще 15 автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Чиновникам уже поступило предложение об инвестировании в эту сферу 1 миллиарда рублей.

Сейчас в регионе 3 таких точки. С середины апреля там проверено 36,5 тысячи грузовиков. Выявлено 8,7 тысячи нарушений, из которых 6,7 тысячи - перегруз, остальное - превышение габаритов, передает "Уралинформбюро".

3 мая областной министр транспорта и связи Василий Старков поручил разработать профильную "дорожную карту" для развития сети стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля. Через 2 недели ее вынесут на обсуждение общественного совета при региональном минтрансе.

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