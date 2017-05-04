Это затормозит ее реконструкцию.

Реконструкция екатеринбургской школы №1 - одной из старейших в городе - приостановлена. Поводом стала заявка руководителя организации "Уральский хронотоп" Олега Букина, который считает это здание историческим памятником.

Школа №1 ведет свою историю с 1913 года. Ныне существующее здание на ВИЗ-бульваре построено в 1938 году. По словам заместителя начальника департамента информационной политики горадминистрации Алексея Редина, здание было признано ветхим и не использовалось по назначению уже больше года (гимназисты временно переселены на Бебеля, 122б - прим.ред.). В прошлом году конкурс на право реконструкции школы выиграла компания "Стройтэк".

"Теперь есть опасность, что под видом реконструкции (запланированной на 2017-2018 годы –прим.ред.) школа будет снесена, и на ее месте построят нечто новое, не имеющее отношения к изначальному проекту", - заявил Олег Букин "Уралинформбюро".

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, куда заявка общественника поступила еще в марте, настроены разобраться в этой истории с привлечением архитекторов и историков. Эксперты определят, можно ли считать объект памятником истории и архитектуры.

По мнению Олега Букина, эти признаки налицо: "Во-первых, это одно из первых многоэтажных школьных зданий в городе. Во-вторых, в его конструкции есть элементы не только позднего советского классицизма, но и русского авангарда. В-третьих, ценность этого объекта еще и в том, что к его созданию приложил руку знаменитый архитектор Валерий Шлейзингер, автор проекта Свердловского зоопарка".

Однако главный специалист отдела охраны объектов культурного наследия профильного Управления Игорь Данилов напомнил, что по закону любое строение старше 40 лет может быть признано памятником, даже обычные хрущевки. "Таких типовых школ советской постройки по городу очень много, - подчеркивает он. - Они не вызывают у горожан исторического интереса до тех пор, пока не начинается их реконструкция. Вот тут и поднимается шум".

"У нас есть 90 дней на экспертизу, после которой объект либо включат в реестр объектов культурного наследия, либо не включат, - прокомментировала ситуацию начальник отдела правовой и организационной работы Управления Евгения Игнатова. - Если школа будет признана памятником, на нее распространятся особые требования по капремонту. В частности, на ее месте уже нельзя будет построить новодел, а заказчику придётся менять проект и заново его проводить через экспертизы и общественные слушания. В любом случае застройщику уже направлено уведомление о прекращении работ".

Представители "Стройтэка" комментировать ситуацию отказались, переадресовав все вопросы к заказчику проекта - Управлению капстроительства Екатеринбурга.

Согласно ранее озвученным планам застройщика, новое здание школы будет четырехэтажным и разноуровневым за счет рельефа прилегающей местности, общая площадь - более 20 тысяч квадратных метров. Это позволит увеличить ее вместимость с 260 до 1000 учеников.

"Эта реконструкция важна потому, что в этом микрорайоне имеется острая необходимость в школьных местах. Так что все планы по этому объекту остаются в силе", - заключил А.Редин.