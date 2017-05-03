На дорогах Среднего Урала установят почти 500 новых камерСегодня в 14:27
- Текст
Региональная казна пополнится штрафами.
К 2020 году на дорогах Свердловской области установят 465 новых камер фото- и видеофиксации административных нарушений. Только в 2017 году их число вырастет со 127 до 229 штук. Об этом "Уралинформбюро" сообщил министр транспорта и связи региона Василий Старков.
Впрочем, количество планируемых к установке камер может возрасти - если областное правительство увидит в этом экономическую целесообразность. "На каждый вложенный рубль мы получаем 3-4 рубля (с наложенных на нарушителей ПДД штрафов - прим.ред.). В прошлом году мы потратили на систему около 126 миллионов рублей, по итогам получили порядка 450 миллионов от выписанных постановлений", - пояснил чиновник.
Вместе с тем, отметил Старков, прошлый года показал, что внедрение системы наблюдения спровоцировало снижение количества ДТП: "Если уйти от такого всевидящего ока будет невозможно, это будет дисциплинировать водителей, пешеходов и всех остальных участников движения".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:59
Погибшего в Сирии военного похоронят в Екатеринбурге
Он попал под обстрел снайпера.Сегодня в 15:53
Навальный лишился шанса стать президентом
В штабе нервничают.Сегодня в 15:36
Средний Урал получит 315 миллионов на парки
Площади, набережные и пешеходные зоны.Сегодня в 15:26
В Перми мужчина выпал из окна 8 этажа
Перед этим он закрылся в комнате.Сегодня в 15:22
Адвокат "грозы с Пионерского" обжаловал приговор
По первому делу.Сегодня в 15:13
Свердловчанин едва не зарубил топором двух электромонтеров
Из-за ограничения электричества.Сегодня в 15:05
В Екатеринбурге стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей
Подсудимому грозит пожизненный срок.Сегодня в 15:02
Гендиректор градообразующего предприятия Лесного покинул пост
Из-за переезда.Сегодня в 14:49
Под Екатеринбургом произошел выброс аммиака
К делу должны подключиться санврачи.Сегодня в 14:27
На дорогах Среднего Урала установят почти 500 новых камер
Региональная казна пополнится штрафами.Сегодня в 14:27
В Челябинске в ДТП пострадали двое детей
"Семерка" протаранила ГАЗ и опору ЛЭП.Сегодня в 14:14
За екатеринбургский "Смак" возьмутся через 10 лет
Площадку реконструируют за 2 года.Сегодня в 14:03
Спасатели Антипинского НПЗ прошли аттестацию Минэнерго
И допущены к ликвидации ЧС.Сегодня в 13:55
Покемонофила Соколовского спародировали в "Симпсонах"
Мультяшная полиция поход в храм проигнорировала.Сегодня в 13:42
10% свердловских автобусов ездят с поломками
ПДД нарушает каждый третий водитель.
Главные новости
- Сегодня в 13:19В Челябинске мать свесила годовалого ребенка с балкона
- Сегодня в 12:43Житель Златоуста зарезал больную супругу и покончил с собой
- Сегодня в 11:09Оставили со сНосом
- Сегодня в 11:01В Верхней Пышме вновь совершено нападение на девушку
- Сегодня в 10:21В Екатеринбурге поймали второго подозреваемого в расправе на Бебеля
Аналитика
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.