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На дорогах Среднего Урала установят почти 500 новых камерСегодня в 14:27

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Региональная казна пополнится штрафами.

К 2020 году на дорогах Свердловской области установят 465 новых камер фото- и видеофиксации административных нарушений. Только в 2017 году их число вырастет со 127 до 229 штук. Об этом "Уралинформбюро" сообщил министр транспорта и связи региона Василий Старков.

Впрочем, количество планируемых к установке камер может возрасти - если областное правительство увидит в этом экономическую целесообразность. "На каждый вложенный рубль мы получаем 3-4 рубля (с наложенных на нарушителей ПДД штрафов - прим.ред.). В прошлом году мы потратили на систему около 126 миллионов рублей, по итогам получили порядка 450 миллионов от выписанных постановлений", - пояснил чиновник.

Вместе с тем, отметил Старков, прошлый года показал, что внедрение системы наблюдения спровоцировало снижение количества ДТП: "Если уйти от такого всевидящего ока будет невозможно, это будет дисциплинировать водителей, пешеходов и всех остальных участников движения".

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