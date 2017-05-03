Региональная казна пополнится штрафами.

К 2020 году на дорогах Свердловской области установят 465 новых камер фото- и видеофиксации административных нарушений. Только в 2017 году их число вырастет со 127 до 229 штук. Об этом "Уралинформбюро" сообщил министр транспорта и связи региона Василий Старков.

Впрочем, количество планируемых к установке камер может возрасти - если областное правительство увидит в этом экономическую целесообразность. "На каждый вложенный рубль мы получаем 3-4 рубля (с наложенных на нарушителей ПДД штрафов - прим.ред.). В прошлом году мы потратили на систему около 126 миллионов рублей, по итогам получили порядка 450 миллионов от выписанных постановлений", - пояснил чиновник.

Вместе с тем, отметил Старков, прошлый года показал, что внедрение системы наблюдения спровоцировало снижение количества ДТП: "Если уйти от такого всевидящего ока будет невозможно, это будет дисциплинировать водителей, пешеходов и всех остальных участников движения".