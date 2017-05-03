Хотя часть засосало в Интернет.

Основным источником сведений о происходящем в стране для россиян остается телевидение. Однако год от года его популярность падает. Согласно опросу ВЦИОМ, если в 2015 году новости по ТВ смотрели 62% опрошенных, то в 2017-м лишь 52%, передает "Уралинформбюро".

Все больше россиян обращаются к Интернету (включая блоги и соцсети) - за два года доля таких респондентов выросла с 22% до 32%. В основном черпает новости в Сети молодежь: 65% - среди аудитории 18-24 лет, половина - в группе от 25 до 34 лет.

Из радио и газет новости узнают 3% и 4% опрошенных соответственно.

Между тем самым надежным источником информации жители РФ по-прежнему считают центральное телевидение, которому доверяют семь из десяти опрошенных (70%). Чуть меньше (63%) верят региональному ТВ, другим видам СМИ - менее половины респондентов.

Когда информация о каком-либо событии в разных СМИ расходится, 46% россиян поверят тому, что показывают по телевизору. Четыре года назад таких было на четверть больше (60%). Искать правды на сайтах и в блогах отправятся 25% респондентов, еще 11% прислушаются к "сарафанному радио".

Более половины граждан уверены, что самыми непредвзятыми являются новостные материалы о природных катаклизмах (70%), деятельности главы государства (55%) и положении РФ на мировой арене (51%). А в объективность при освещении положения дел в экономике и деятельности оппозиции мало кто верит.

"Телевидение воспринимается как СМИ с высокой ответственностью, в то время как интернет-ресурсы и социальные сети сегодня дают излишне мозаичную, неструктурированную картину. Ориентироваться в новостном потоке интернет-сообщений гораздо сложнее, а противоречивость получаемой в Интернете информации вызывает сомнение в ее достоверности", - отмечает директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Участниками опроса стали 1600 жителей 130 населенных пунктов.