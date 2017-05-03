Спасатели Антипинского НПЗ прошли аттестацию МинэнергоСегодня в 14:03
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И допущены к ликвидации ЧС.
Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) Антипинского НПЗ, основного производственного актива Группы компаний "Новый Поток", аттестовано Министерством энергетики РФ.
В НАСФ входят 48 специалистов цехов переработки нефти, тяжелых остатков, товарно-сырьевого цеха и других отделов НПЗ. Все они прошли обучение по технике ликвидации завалов, оказанию первой помощи, а также освоили навыки работы с аварийно-спасательным оборудованием и инструментами. В результате спасатели получили квалификацию на проведение выполнение работ при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый поток", НАСФ Антипинского НПЗ является одной из наиболее профессиональных и подготовленных спасательных формирований предприятий Тюменской области.
Следует отметить, что различные звенья команды занимали первые места на региональном конкурсе МЧС "Лучшее состояние нештатного аварийно-спасательного формирования". В 2016 году диплом первой степени достался звену радиационной и химической разведки. В 2017 году на конкурс от Антипинского НПЗ будет заявлена аварийно-спасательная группа механизации работ, которая также входит в НАСФ.
Дмитрий Мазуров учредил Группу компаний "Новый Поток" более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также в New Stream Group входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, а также продвижения социально значимых и благотворительных проектов в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу.
Антипинский НПЗ выпускает дизтопливо, качество которого соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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