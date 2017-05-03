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Свердловчане сотнями вступают в армию ВИЧ-инфицированныхСегодня в 16:49

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В том числе дети.

За январь - март 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 828 заразившихся ВИЧ. Среди них 15 детей младше 14 лет, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

Показатель за первый квартал на 9,5% больше, чем годом ранее, когда было выявлено 756 человек с ВИЧ, в том числе 18 детей.

По официальным данным, вирусом иммунодефицита заражены 1,5% свердловчан (в Екатеринбурге инфицирован каждый пятидесятый). Регион находится на первом месте в России по числу ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения.

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