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Свердловская область вымирает со скоростью 2400 человек в годСегодня в 09:30

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Естественная убыль населения выросла в 2,5 раза.

За январь-март 2017 года в Свердловской области появились на свет 13 305 малышей - на 1 344 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в регионе выросло число умерших - до 15 718 человек, в числе которых 73 младенца. Год назад за январь-март была зарегистрирована 15 631 смерть (в том числе 104 детей младше 1 года), сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

Таким образом естественная убыль населения Среднего Урала увеличилась в 2,5 раза: с 6,7% в первом квартале минувшего года до 18,1% (2 413 человек) в январе-марте текущего.

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