Погибшего в Сирии военного похоронят в ЕкатеринбургеСегодня в 15:59
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Он попал под обстрел снайпера.
Погибшего в Сирии российского военного советника Алексея Бучельникова похоронят на малой родине - в Екатеринбурге. Подполковника проводят в последний путь сегодня, 3 мая.
Офицер занимался в Сирии обучением артиллерийских подразделений армии Башара Асада, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны России. В ходе последней тренировки Бучельников попал под снайперский обстрел боевика.
Родственникам погибшего сообщили о трагедии в канун 1 мая, передает "Уралинформбюро". Офицер посмертно представлен к государственной награде.
Это не первый уроженец Екатеринбурга, который погиб в Сирии в 2017 году. 16 февраля во время спецоперации под пулеметный огонь попал 31-летний начальник разведки Вадим Магамуров.
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