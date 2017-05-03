×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Погибшего в Сирии военного похоронят в ЕкатеринбургеСегодня в 15:59

  • Текст

Он попал под обстрел снайпера.

Погибшего в Сирии российского военного советника Алексея Бучельникова похоронят на малой родине - в Екатеринбурге. Подполковника проводят в последний путь сегодня, 3 мая.

Офицер занимался в Сирии обучением артиллерийских подразделений армии Башара Асада, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны России. В ходе последней тренировки Бучельников попал под снайперский обстрел боевика.

Родственникам погибшего сообщили о трагедии в канун 1 мая, передает "Уралинформбюро". Офицер посмертно представлен к государственной награде.

Это не первый уроженец Екатеринбурга, который погиб в Сирии в 2017 году. 16 февраля во время спецоперации под пулеметный огонь попал 31-летний начальник разведки Вадим Магамуров.

Ранее по теме:
В Сирии погиб военный из Екатеринбурга
Екатеринбуржец погиб во время спецоперации в Сирии

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Скорбим»

Главные новости

Аналитика

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×