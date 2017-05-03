Бастующих на ЕКАДе.

3 мая 2017 года начальник свердловского УГИБДД Юрий Дёмин приехал на 30 километр ЕКАДа в лагерь бастующих дальнобойщиков, чтобы решить конфликтную ситуацию, возникшую накануне.

Вчера стоянку водителей окопали специалисты АО "Свердловскавтодор". Огромный ров отрезал шоферов от трассы, и фуры не смогли выехать. При этом там были не только бастующие, но и дальнобойщики, остановившиеся передохнуть во время рейса. Заложники ситуации намеревались обратиться в прокуратуру. Главный автоинспектор области решил разобраться в конфликте на месте.

"Дёмин объяснил, что он не против нас, что все работы были связаны с необходимостью обеспечить безопасность движения по трассе, что необходимо установить на участке водоотвод, потому что из-за воды дорога разрушается. Он сказал, что ничего против нас не имеет и даже по-человечески поддерживает нас, поскольку мы боремся за правое дело", - пояснил "Уралинформбюро" координатор регионального отделения Объединения перевозчиков России Андрей Гуров.

Он добавил, что выезд дальнобойщиков со стоянки в данный момент организован.

В отделении пропаганды областного УГИБДД "Уралинформбюро" также подтвердили, что никаких претензий со стороны водителей ни к органам внутренних дел, ни к подрядчикам высказано не было.

Стоит отметить, что водители грузовиков стоят на ЕКАДе с 30 марта 2017 года. Они требуют полной отмены платы за проезд по федеральным трассам.

Дорожная подать была введена 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф составит 3,06 рубля за километр пути. Это вызвало бурю недовольства, после чего водителям сделали скидку - до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года льготы планировалось отменить. В итоге тариф подняли до 1,91 рубля за километр.

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