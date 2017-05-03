6, 7 и 9 мая.

В России ограничат работу ряда аэропортов ради репетиций воздушной части парада Победы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", 4, 7 и 9 мая московский Шереметьево не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10.20 до 11.00 (по московскому времени). Внуково в эти же дни "встанет" на сорок минут - с 10.30 до 11.10. Аэропорты Домодедово, Жуковский, Остафьево ждет получасовая "передышка" с 10.40 до 11.10.

Петербургский Пулково закрывать не планируется. Однако пассажирам нужно быть готовым к задержкам рейсов на 5-7 минут.

Бомбардировщики внесут коррективы и в расписание екатеринбургского Кольцово. 6 и 7 мая ограничения будут вводиться дважды: с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени. 9 мая аэропорт "встанет" с 10.10 до 10.50.

Следует отметить, что в параде воздушной техники в уральской столице примут участие четыре вертолета Ми-8МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, два штурмовика Су-25СМ из Киргизии. Также в небо поднимутся четыре бомбардировщика Су-24М и перехватчика МиГ-31БМ. Боевые единицы будут двигаться со скоростью от 200 до 700 километров в час на высоте 150-450 метров.