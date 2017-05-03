На Среднем Урале насчитали 232 природных пожараСегодня в 20:05
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Этой весной.
На Среднем Урале будут привлечены дополнительные силы для тушения природных пожаров. Об этом 3 мая было заявлено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, обстановка с лесным возгораниями в области напряженная. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 5 раз - до 232 случаев. Площадь, охваченная огнем, увеличилась в 7,5 раза, превысив 2,8 тысячи гектаров.
Наиболее серьезная ситуация складывается в восточных и южных районах области. Особые противопожарные режимы введены в 16 муниципалитетах. По словам замруководителя департамента лесного хозяйства Среднего Урала Владимира Бережнова, сложившуюся ситуацию усугубляет засушливое лето прошлого года, отсутствие паводка и дождей текущей весной, а также установившаяся теплая погода.
Для тушения уже привлечено звено красноярского авиационно-спасательного центра. На случай ЧС будет поставлен самолет Бе-200. Для обеспечения пожарной безопасности в южных и восточных районах региона планируется перебросить силы пожарно-химических станций из Карпинска и Кушвы, а также авиационные силы из Ивделя, Серова и Сосьвы.
По сообщениям уральского гидрометцентра, в ближайшие 10 дней в области похолодает, пройдут дожди, а в северных районах – мокрый снег. Такая погода должна стабилизировать ситуацию с возгораниями.
Следует отметить, что сводный план тушения лесных пожаров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил еще в марте. В начале весны он также поручил проработать вопрос развития системы видеомониторинга "Лесохранитель". Сегодня она включает 63 камеры наблюдения, установленные на вышках сотовой связи. Такая система используется с 2014 года и покрывает 20% площади лесов и более 60 населенных пунктов.
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