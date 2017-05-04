Который репетировали в воздухе.

3 мая 2017 года самолет flydubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Уфе. На борту воздушного судна находились 107 взрослых и 24 ребенка.

После часового ожидания лайнер вылетел в уральскую столицу, где приземлился в 17.13. Задержка составила чуть более 2 часов.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании flydubai, рейс был перенаправлен в Уфу в связи с временным закрытием екатеринбургского аэропорта.

Скорее всего, расписание Кольцово подкорректировала репетиция воздушного парада Победы в Верхней Пышме. Бомбардировщики и перехватчики поднимались в уральское небо около 15.00. Именно в этот период многие самолеты, направлявшиеся в уральскую столицы, выбились из расписания. Задержки составили от 10 до 30 минут.

Следует отметить, что бомбардировщики еще не раз внесут коррективы в расписание екатеринбургского аэропорта. 6 и 7 мая ограничения будут вводиться дважды: с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10. 9 мая Кольцово "встанет" с 10.10 до 10.50.