Они должны лететь на Кипр.

Свердловчане не могут вылететь из Екатеринбурга на Кипр. Их рейс задерживается на 12 часов, передает "Уралинформбюро".

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, Airbus A320 авиакомпании "Северный ветер" должен был отправиться из уральской столицы в Ларнаку 4 мая в 02.40. Однако из-за позднего прибытия лайнер в лучшем случае вылетит в 14.50.

В московском офисе авиакомпании "Северный ветер" заявили, что не могут прокомментировать информацию о задержке. Там посоветовали обратиться к туроператору. В офисе "PEGAS Touristik" в Екатеринбурге оперативно получить комментарий не удалось.