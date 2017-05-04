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Колумбийка проглотила 9 тысяч долларов в отместку бывшему бойфрендуСегодня в 09:17

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Который изменил ей.

Колумбийка съела 9 тысяч долларов, чтобы не отдавать их бывшему гражданскому мужу, сообщают федеральные СМИ.

Инцидент произошел в департаменте Сантандер. 28-летняя женщина рассталась с сожителем и собралась переезжать в Панаму. Она должна была поделить совместно нажитые средства с молодым человеком, но поскольку колумбийка была обижена на бывшего гражданского супруга из-за его измены, то съела пачку 100-долларовых купюр.

После этого женщине стало плохо, и ее госпитализировали. Врачи смогли извлечь из ее желудка 5,7 тысяч долларов, передает "Уралинформбюро".

Местная прокуратура не имеет претензий к женщине. О реакции на случившееся экс-бойфренда не сообщается.

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