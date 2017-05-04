В рамках экологической акции.

3 мая в "Газпром добыча Ямбург" завершилась акция по сбору макулатуры. Мероприятие было приурочено к Всероссийскому экосубботнику "Зеленая Весна" и посвящена Году экологии в ПАО "Газпром" и России.

Инициаторами акции выступили отдел охраны окружающей среды и совет молодых ученых и специалистов предприятия.

Сотрудники компании в Новом Уренгое, вахтовых поселках Ямбург и Новозаполярный собрали 8 тонн макулатуры. Бумага будет направлена на переработку в специализированную организацию, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

ООО "Газпром добыча Ямбург", работающее на Ямала, является 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Предприятие добывает газ и газовый конденсат на Ямбургском и Заполярном месторождении. Также предприятие владеет лицензиями на Тазовский, Парусовый, Южно- и Северо-Парусовый, Тазовско-Заполярный участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского, Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений.