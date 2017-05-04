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"Самый сильный школьник" от РМК признан лучшим соцпроектомСегодня в 10:31

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В России.

Проект РМК получил высокую награду по итогам ежегодной программы "Лучшие социальные проекты России". Идею проведения соревнований по спортивному многоборью "Самый сильный школьник" отметили по направлению "Поддержка спорта и здорового образа жизни". Проект прошел экспертный анализ и был включен в итоговый каталог лучших проектов программы.

Следует отметить, что "Самый сильный школьник" стартовал в Челябинске весной 2016 года как районные соревнования по спортивному многоборью среди учеников 5-6 классов среднеобразовательных школ. Затем состязания выросли до городских и областных масштабов.

Церемония награждения в рамках программы "Лучшие социальные проекты России" состоялась 28 апреля 2017 года в Москве. РМК представляла вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. Она выступила с докладом "Максимальное вовлечение, широкий охват: как простые социальные проекты дают самый сильный эффект". Ведущие эксперты в сфере корпоративной социальной ответственности, представители фондов и госструктур обменялись успешным опытом реализации соцпроектов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, компания имеет эффективные передовые наработки в этих вопросах. Только в 2016 году на реализацию социальных проектов было направлено более 200 миллионов рублей.

Как пояснила Анна Шабарова, задача компании — не просто потратить деньги на тот или иной проект, а сделать это максимально эффективно.

"Проект должен иметь широкий охват и не проходить "по касательной", а по-настоящему вовлекать целевую аудиторию. Кроме того, полезность должна превалировать над развлекательной составляющей. Очень радостно видеть, что наши усилия получают высокую оценку и участников проектов, и экспертов в области корпоративной социальной ответственности. Это вдохновляет нас на новые интересные и полезные проекты!", - заключила она.

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