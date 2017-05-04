Испытательным.

Первый экземпляр российского самолета МС-21 покинул сборочный цех корпорации "Иркут". До конца мая он пройдет летные испытания, пишут "Известия" со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Все испытательные полеты будут проходить в режиме секретности. После их завершения лайнер должен получить сертификат от Росавиации, и начнется массовое производство. Первым российский аналог Boeing будет использовать "Аэрофлот". Он пополнит авиапарк в конце 2018 года или начале 2019-го. Компания уже сейчас обсуждает комплектацию транспорта: параметры пассажирского салона, выбор кресел в бизнес- и экономкласса, гардеробов, кухонь.

Самолет МС-21 – отечественный ответ самым популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737. Работы над ним начались в 2008 году с выделением госфинансирования. Интерес к модели проявили не только российские, но и зарубежные авиаперевозчики. "Иркут" уже получил предоплату за 175 машин, передает "Уралинформбюро".