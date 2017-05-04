Екатеринбуржцам предлагают удвоить сумму маткапиталаСегодня в 09:55
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При покупке жилья.
Екатеринбуржцы смогут выгодно потратить материнский капитал, сумма которого сейчас достигает 453 026 рублей. Самым популярным вариантом использования господдержки сегодня является покупка недвижимости. Для семей, которые расширяют жилплощадь после рождения второго ребенка, сертификат позволяет существенно сократить размер доплаты, а иногда и вовсе обойтись без нее.
Между тем один из крупнейших застройщиков Свердловской области - "Атомстройкомплекс" - запустив социально значимую акцию. В ее рамках обладателям сертификата на маткапитал удваивают его номинал при покупке квартиры.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе стройкомпании, после выбора квартиры заключается договор, при стопроцентной оплате застройщик делает скидку на 453 тысячи – это сумма маткапитала.
"Далее используется государственный материнский капитал. В полном либо неполном объёме, он вносится уже в счёт следующего платежа. То есть фактически покупатель удваивает сумму материнского капитала. Квартира становится на 900 тысяч дешевле",- пояснила специалист отдела продаж "Атомстройкомплекс" Александра Бовдуй. Акция будет действовать до конца мая.
Следует отметить, что получить скидку в размере маткапитала от застройщика смогут даже те, кто уже полностью или частично его использовал. Для этого достаточно предъявить сертификат с отметкой о его использовании для получения скидки в размере 453 026 рублей.
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