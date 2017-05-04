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Росавиация оставила турецкие чартеры в покоеСегодня в 10:27

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Риски для туристов сходят на нет.

До начала лета Росавиация планирует отозвать предупреждение об ограничении чартерных авиарейсов в Турцию. Такое заявление сделал 3 мая 2017 года вице-премьер Аркадий Дворкович, передает "Уралинформбюро".

"У нас там ограничений нет - у нас предупреждение (Росавиации). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано", - цитируют чиновника "Ведомости".

О возможном ограничении чартеров в Турцию авиакомпании были предупреждены в начале апреля. Поводом стала сложная внутриполитическая ситуация в Республике. Тем не менее ни один из перевозчиков не отказался от полетов в на анатолийские курорты. Однако спрос на них среди уральцев упал вдвое.

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