Риски для туристов сходят на нет.

До начала лета Росавиация планирует отозвать предупреждение об ограничении чартерных авиарейсов в Турцию. Такое заявление сделал 3 мая 2017 года вице-премьер Аркадий Дворкович, передает "Уралинформбюро".

"У нас там ограничений нет - у нас предупреждение (Росавиации). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано", - цитируют чиновника "Ведомости".

О возможном ограничении чартеров в Турцию авиакомпании были предупреждены в начале апреля. Поводом стала сложная внутриполитическая ситуация в Республике. Тем не менее ни один из перевозчиков не отказался от полетов в на анатолийские курорты. Однако спрос на них среди уральцев упал вдвое.