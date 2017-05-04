Дети учатся дистанционно.

В элитной школе-гимназии "Лаборатория Салахова" в Сургуте объявлен карантин. Двое детей там заболели менингитом. Они госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы, сейчас их состояние удовлетворительное.

"У одного из наших учеников менингитом заболел младший брат, - рассказал "Уралинформбюро" директор гимназии Алексей Савенков. - Потом и сам школьник заразился, а также его одноклассник. Мы подали информацию в Роспотребнадзор, и ведомство выдало предписание временно закрыть здание. Мы уже провели всю обязательную дезинфекцию и ждем детей".

Учебный процесс приостановлен только в одном из трех зданий учебного заведения - прогимназии "Алиса". Там располагается дошкольное звено, первые и вторые классы. Сейчас дети обучаются дистанционно, отставания от программы нет. На летние каникулы гимназисты уйдут вовремя.