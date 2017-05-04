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В Китае появились игровые автоматы с живыми котятамиСегодня в 12:30

  • Текст

Попробуй поймать.

В одном из китайских парков развлечений установили необычный игровой автомат. Победитель отправится домой с живым котенком в руках.

Видео с "котоматом" появилось в соцсетях, передает "Уралинформбюро". На кадрах видно, как маленькие мурлыки неуклюже передвигаются за стеклом под громкую музыку.

Аттракцион устроен по принципу знакомой всем игры: металлическая клешня направляется джойстиком к желаемому призу и после нажатия кнопки хватает его.

Стоит отметить, что интернет-пользователи не увидели в такой игре ничего забавного, а наоборот, приравняли ее к живодерне.

Видео:@shanghaiist/twitter.com

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