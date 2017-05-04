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20 миллионов россиян оказались на грани нищетыСегодня в 15:47

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В реальности бедняков втрое больше.

Доля бедных людей в России по итогам 2016 года достигла 13,5% - на грани нищеты живут 19,8 миллиона граждан пишет газета "Коммерсантъ". По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 300 тысяч человек (+0,2%), подсчитал Росстат.

Статистика учла тех, чей доход ниже прожиточного минимума - 9 691 рублей в месяц. При этом исследование Высшей школы экономики показывает, что число россиян, которые сами считают себя бедными, втрое выше официальных данных - 50,3% (порядка 70 миллионов человек).

Как констатировала вице-премьер РФ Ольга Голодец, для России характерно уникальное явление - бедность работающего населения, передает "Уралинформбюро". "У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты - 7,5 тысячи рублей. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне", - подчеркнула зампред правительства.

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