Накануне Дня Победы.

В преддверии 9 мая в "РН-Пурнефтегазе" состоялся традиционный ужин с ветеранами "Спасибо за Победу". Мероприятие проводится в пятнадцатый раз.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаз", за столом собираются ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Для гостей организуется концертная программа. Честь выступать перед ветеранами пятый год подряд выпадает творческим коллективам Дома культуры поселка Пурпе.

Руководители предприятия искренне благодарили ветеранов за Победу, за подвиг и мужество, за то, что они есть. Гостям подарила продуктовые наборы и автоматические тонометры. Выделена и адресная финансовая помощь на общую сумму 350 тысяч рублей.

Кроме того, НК "Роснефть" ежегодно оказывает финансовую помощь губкинской общественной организации "Ветеран" – в этом году к празднику будет выделено 300 тысяч рублей.