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Европейцы решили отказаться от сексаСегодня в 13:08

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При зачатии ребенка.

К 2050 году европейцы откажутся от секса в качестве главного способа продления рода. Зачать ребенка им помогут высокие технологии. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета, передает "Уралинформбюро".

Молодые люди и девушки будут замораживать сперму и яйцеклетки, а потом проходить процедуру стерилизации. Подобная схема позволит им избежать нежелательной беременности, абортов, а также моральных терзаний и материальных проблем. Кроме того, отсутствие риска стать родителями в неподходящий момент положительно скажется на интимной жизни пар.

Решив завести ребенка, чета в любом возрасте сможет воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения.

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