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Радиофак оставили без шествияСегодня в 12:02

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Безопасность не по карману.

УрФУ отменил шествие студентов радиофака по екатеринбургскому проспекту Ленина в День радио 7 мая. Такое произошло впервые за 20 лет существования традиции, сообщает "Уралинформбюро".

Причиной отмены, по словам пресс-секретаря УрФУ Дмитрия Бенеманского, стало ужесточение требований к безопасности проведения массовых мероприятий. На обеспечение соответствующих мер, например, на то, чтобы перегородить пересекаемые улицы автобусами, у университета не хватит денег.

Остальная программа праздника останется без изменений. В том числе в конечной точке традиционного маршрута шествия — сквере Александра Попова состоится митинг. Сам памятник изобретателю радио студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий, как теперь официально называется радиофак, отмоют, как водится, до блеска. В этом им помогут студенты родственных специальностей из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

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