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18 тысячам свердловчан из трущоб пообещали новосельеСегодня в 16:19

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Куйвашев полетел с докладом в Москву.

За 5 лет в Свердловской области новые квартиры получили 12,5 тысячи жителей аварийных домов. Сейчас в кабмине готовят новый список нуждающихся, в который уже попали 18 тысяч человек. Об этой работе врио губернатора Евгений Куйвашев отчитается 4 мая 2017 года в Москве на заседании Госсовета РФ по исполнению "майских указов" президента в части расселения из аварийного жилья, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.

В 2017 году в планах областного правительства - строительство 70 тысяч квадратных метров жилья и покупка на вторичном рынке 22 тысяч "квадратов" для жителей трущоб.

Всего же за 9 лет при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ было построено 250 многоквартирных домов и ликвидированы 400 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новоселье справили 30 тысяч человек.

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