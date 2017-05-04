РМК преобразит 6 уральских городовСегодня в 15:20
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По школьным проектам.
Русская медная компания подводит итоги конкурса "Измени свой город к лучшему". Отобраны лучшие проекты, которые получат гранты до 250 тысяч рублей. Планируется преобразить шесть территорий присутствия РМК — Карабаш, Кыштым, Коркино, Варна, Томино, Карталы.
В Кыштыме будет обустроена спортплощадка школы №10 - проект разработали восьмиклассники Кирилл Робецкой и Дмитрий Лыков. Также там появится мемориальная доска горному инженеру П.М.Карпинскому, сделавшему большой вклад в развитие Кыштыма как промышленного города.
В Карабаше планируется воплотить в жизнь проекты "Сквер здоровья" и "Долг памяти". Последний предусматривает благоустройство памятника 96 павшим карабашским рабочим. Он будет реализован администрацией муниципалитета.
В Томино победил проект Анны Тагировой и Назара Чуйдука "Зеленый класс". Это школьный кабинет под открытым небом в виде беседки, где уроки можно проводить в неформальной обстановке.
Поселок Роза (Коркинский район) и Карталинский район обзаведутся новыми спортплощадками. В Варненском районе победителем конкурса стал проект Степана Антонова "Помня прошлое, изменим к лучшему наше будущее", в рамках которого планируется благоустроить территорию у обелиска в поселке Арчаглы-Аят.
Как отметила вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, участники проекта поразили организаторов сочетанием детского полета воображения и взвешенного подхода к проработке проектов.
"Ребята представили не просто свои фантазии, осуществить которые можно разве что с помощью волшебной палочки – их идеи более чем реальны. Это то, что можно сделать в достаточно сжатые сроки и увидеть результат, который будет радовать горожан много лет", - отметила она.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, преображение Карабаша, Кыштыма, Томино, Коркинского, Варненского, Карталинского районов состоится до конца 2017 года. На реализацию проектов РМК направит 1,5 миллиона рублей.
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