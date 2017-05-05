Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:17
- Текст
По версии "Уралинформбюро".
1. С огоньком
Родившимися в рубашке смело могут себя автомобилисты, ставшие очевидцами крушения одномоторного самолета в Мекилтео (Вашингтон, США).
Видеорегистратор одной из машин снял, как Piper PA-32 задел столб, оборвав провода и пробив топливный бак. После чего, облив горящим керосином едущие по оживленной дороге машины, воздушное судно рухнуло на землю. К счастью, ни пилот, ни водители не получили тяжелых травм.
По предварительным данным, у воздушного судна сразу после взлета отказал двигатель. Летчик выбрал наиболее подходящую площадку, но для безопасного приземления не хватило высоты.
2. Мангал-зарядник
Изобретатель из Уфы Айдар Хайруллин и его друзья смело могут уходить в многодневные походы, не боясь остаться без связи. Мужчина создал печь - зарядное устройство. Преобразуя инфракрасное излучение открытого огня в электроэнергию, она способна "вдохнуть жизнь" в севшие батареи смартфонов, раций, навигаторов и других гаджетов.
3. Тагил рулит!
12-летний Егор Иванов запустил в Нижнем Тагиле производство "Какакетов" - стендов с пакетами для уборки за домашними питомцами во время прогулки. О своем социальном бизнесе школьник снял видеоролик. В пародийной презентации все как у серьезных стартапперов: и эксперты (бабушки у подъездов), и фокус-группа ("гопник", которому надоело "в новых кроссовках по какахам" ходить).
4. Юная регулировщица
В Нерюнгри дети взяли в свои руки управление движением автомобилей во дворе.
На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как школьница уверенным жестом регулировщика остановила машину, чтобы ее друзья и собака смогли перейти через дорогу, а затем дала транспорту отмашку продолжать движение.
Ролик быстро "разобрали" на гифки и мемы.
5. Вальс цветов
Видеоблогеры из проекта Macro Room сняли кадры необычайной красоты, имея в своем арсенале лишь аквариум с водой, несколько бутылочек чернил и макрообъектив. Танец цвета закружил модель Солнечной системы, мини-астероид и город, напечатанный на 3D-принтере.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:17
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:13
Пермяк зарезал приятеля и сжег свою одежду
Заметая следы.Сегодня в 17:05
Генпрокурор Чайка заработал за год 9 миллионов
Его супруга - более 8,2 миллиона.Сегодня в 16:55
Екатеринбургских школьников поделили на бедных и богатых
За обеденным столом.Сегодня в 16:42
Челябинских летчиков не пускают в небо
Дипломы ЧЛУГА назвали нелегитимными.Сегодня в 16:14
21-летнюю пермячку будут судить за убийство сына знакомой
Который пытался ее выгнать.Сегодня в 16:03
В березовской школе-интернате похитили 1,2 миллиона
На зарплаты своим людям.Сегодня в 15:55
"МРСК Урала" банкротит поставщика электроэнергии для 3 муниципалитетов
ОАО "Роскоммунэнерго".Сегодня в 15:54
Дорожный анекдот с прокуратурой не вразумил чиновников Серова
Маленький поселок не стоит их внимания.Сегодня в 15:38
Мат станет легальным допингом для спортсменов
Уверены британские ученые.Сегодня в 15:09
В Тюмени свадебный кортеж "закатится" в суд
Пролетев по встречке на красный.Сегодня в 15:06
"АльфаСтрахование" наградит художников за создание будущего
Вместе с проектом "Активный гражданин".Сегодня в 14:59
СКР объявил Юревича в международный розыск
Защита успела подготовится.Сегодня в 14:45
"Большая вода" выселяет жителей Чусового
Они уже пакуют чемоданы.Сегодня в 14:16
ДТП с 12 погибшими не заставило власти Югры раскошелиться
На создание единого перевозчика для детей.
Главные новости
- Сегодня в 14:59СКР объявил Юревича в международный розыск
- Сегодня в 12:43"Ростех" поставил УВЗ под сокращение
- Сегодня в 12:12Государство скинет с шеи 9% пенсионеров
- Сегодня в 11:34В Екатеринбурге дошло до суда дело о пытках в колонии
- 04 мая в 16:55Судный день для горобраза
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.