По версии "Уралинформбюро".

1. С огоньком

Родившимися в рубашке смело могут себя автомобилисты, ставшие очевидцами крушения одномоторного самолета в Мекилтео (Вашингтон, США).

Видеорегистратор одной из машин снял, как Piper PA-32 задел столб, оборвав провода и пробив топливный бак. После чего, облив горящим керосином едущие по оживленной дороге машины, воздушное судно рухнуло на землю. К счастью, ни пилот, ни водители не получили тяжелых травм.

По предварительным данным, у воздушного судна сразу после взлета отказал двигатель. Летчик выбрал наиболее подходящую площадку, но для безопасного приземления не хватило высоты.

2. Мангал-зарядник

Изобретатель из Уфы Айдар Хайруллин и его друзья смело могут уходить в многодневные походы, не боясь остаться без связи. Мужчина создал печь - зарядное устройство. Преобразуя инфракрасное излучение открытого огня в электроэнергию, она способна "вдохнуть жизнь" в севшие батареи смартфонов, раций, навигаторов и других гаджетов.

3. Тагил рулит!

12-летний Егор Иванов запустил в Нижнем Тагиле производство "Какакетов" - стендов с пакетами для уборки за домашними питомцами во время прогулки. О своем социальном бизнесе школьник снял видеоролик. В пародийной презентации все как у серьезных стартапперов: и эксперты (бабушки у подъездов), и фокус-группа ("гопник", которому надоело "в новых кроссовках по какахам" ходить).

4. Юная регулировщица

В Нерюнгри дети взяли в свои руки управление движением автомобилей во дворе.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как школьница уверенным жестом регулировщика остановила машину, чтобы ее друзья и собака смогли перейти через дорогу, а затем дала транспорту отмашку продолжать движение.

Ролик быстро "разобрали" на гифки и мемы.

5. Вальс цветов

Видеоблогеры из проекта Macro Room сняли кадры необычайной красоты, имея в своем арсенале лишь аквариум с водой, несколько бутылочек чернил и макрообъектив. Танец цвета закружил модель Солнечной системы, мини-астероид и город, напечатанный на 3D-принтере.