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Четверть российских пилотов рискуют потерять работуСегодня в 18:13

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По решению Росавиации.

Росавиация намерена аннулировать летные свидетельства у 25% действующих пилотов. Это вынудило российских летчиков обратиться с жалобой в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), пишет газета "Коммерсантъ".

Угроза остаться без работы нависла над теми, кто переучивался на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных центрах.

Нелегитимными уже признаны свидетельства нескольких сотен летчиков. Еще порядка 1 тысячи может лишиться права управлять самолетами в ближайшие дни, передает "Уралинформбюро".

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