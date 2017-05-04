По решению Росавиации.

Росавиация намерена аннулировать летные свидетельства у 25% действующих пилотов. Это вынудило российских летчиков обратиться с жалобой в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), пишет газета "Коммерсантъ".

Угроза остаться без работы нависла над теми, кто переучивался на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных центрах.

Нелегитимными уже признаны свидетельства нескольких сотен летчиков. Еще порядка 1 тысячи может лишиться права управлять самолетами в ближайшие дни, передает "Уралинформбюро".