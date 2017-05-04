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Центр Перми перекроют на 4 часаСегодня в 17:14

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Общественный транспорт пустили в обход.

Октябрьскую площадь и прилегающие к ней улицы Перми перекроют на время генеральной репетиции Парада Победы. Движение будет ограничено 4 мая с 19.00 до 23.00.

Как рассказали "Уралинформбюро" в администрации города, заблокируют Екатерининскую - от улицы Газеты Звезда до Куйбышева, Луначарского - от улицы Газеты Звезда до Куйбышева, а также Комсомольский проспект - от Пушкина до Ленина и от Ленина до Монастырской.

В связи с этим скорректированы маршруты общественного транспорта.

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