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"Бессмертный полк" пройдет по екатеринбургскому АкадемическомуСегодня в 16:33

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В рамках празднования Дня Победы.

Екатеринбургский Академический отметит 72-ю годовщину Великой Победы. 6 мая жители района высадят деревья на аллее Победы. Затем состоится шествие "Бессмертного полка" с портретами тружеников тыла и сражавшихся на фронте. Горожане проследуют по улице Краснолесья, аллее Веры, Надежды, Любви и аллее Победы

Также подвигу ветеранов будут посвящены концерт и митинг. В последнем примут участие почетные гости, участники "Бессмертного полка" и школьники района. Оба мероприятия пройдут на межшкольном стадионе школ №16 и №19, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").

Завершится праздник запуском воздушных шаров и голубей.

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