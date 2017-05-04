Чтобы студенты никому не мешали.

Шествие радиофака УрФУ 7 мая все же состоится - его участники проследуют не по проезжей части проспекта Ленина, как это было раньше, а по тротуарам. Такая акция в День радио согласована, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

"Разгонять никого, конечно же, не будем. Сотрудники полиции обеспечат безопасность колонны", – пояснили агентству.

Традиционно оккупировать весь проспект Ленина студентам Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ не дали из соображений экономии. По правилам безопасности организаторам требовалось перегородить пересекаемые улицы автобусами, но средств на их аренду у вуза нет.

Остальные составляющие праздника остались без изменений: в сквере Александра Попова состоится митинг, а студенты традиционно будут мыть памятник Попову.

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