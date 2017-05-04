Для жителей 12 городов.

"Уральские авиалинии" объявили о старте продаж субсидированных билетов в Крым в рамках госпрограммы. Летать по таким билетам можно из 12 городов России.

Из Ростова-на-Дону и Казани до полуострова можно добраться за 2500 и 2750 рублей соответственно, из Самары - за 3 375 рублей, из Кирова – 3550 рублей. Екатеринбуржцам и челябинцам авиапутешествие до Симферополя будет стоить 3 750 рублей.

На перелет из Магнитогорска, Омска придется потратить 5000 рублей, из Нижневартовска - на 500 рублей больше. Дороже всего дорога обойдется жителям Красноярска - 7 000 рублей, чуть меньше (6 250 рублей) будут стоить билеты из Барнаула и Кемерово.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, льготы распространяются на молодежь до 23 лет, пенсионеров, инвалидов I группы и их сопровождающих, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов с детства II и III группы.

Оформить льготные билеты можно только в авиакассах при предъявлении документов, подтверждающих право на участие в программе. Подробности узнавайте в call-центре авиакомпании или авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов насчитывает 41 самолет европейского концерна Airbus.