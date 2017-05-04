×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трассу Екатеринбург - Курган закрывают из-за нулевой видимостиСегодня в 16:54

  • Текст

Ее заволокло дымом.

В Свердловской области перекрывают трассу Екатеринбург - Шадринск - Курган в районе 76 километра. Из-за сильного задымления на проезжей части нулевая видимость, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды облГИБДД.

Сейчас специалисты ФКУ "Управление автомобильных дорог" устанавливают знаки, ограничивающие движение. Информация о перекрытии передана на все автовокзалы.

Известно, что вдоль трассы полыхает сухая трава. О масштабах возгорания в региональном ГУ МЧС по Свердловской области обещали сообщить позже.

Стоит добавить, что на Урале сложилась крайне неблагоприятная ситуация с пожарами. Накануне в окрестностях Каменска-Уральского пламя вплотную приблизилось к Синарскому трубному заводу. Вчера вечером в Верхотурском ГО огонь уничтожил склад зерна площадью 1400 "квадратов". Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Контролеров выгорели деревянные постройки на площади 1000 "квадратов".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×