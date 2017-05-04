Ее заволокло дымом.

В Свердловской области перекрывают трассу Екатеринбург - Шадринск - Курган в районе 76 километра. Из-за сильного задымления на проезжей части нулевая видимость, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды облГИБДД.

Сейчас специалисты ФКУ "Управление автомобильных дорог" устанавливают знаки, ограничивающие движение. Информация о перекрытии передана на все автовокзалы.

Известно, что вдоль трассы полыхает сухая трава. О масштабах возгорания в региональном ГУ МЧС по Свердловской области обещали сообщить позже.

Стоит добавить, что на Урале сложилась крайне неблагоприятная ситуация с пожарами. Накануне в окрестностях Каменска-Уральского пламя вплотную приблизилось к Синарскому трубному заводу. Вчера вечером в Верхотурском ГО огонь уничтожил склад зерна площадью 1400 "квадратов". Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Контролеров выгорели деревянные постройки на площади 1000 "квадратов".