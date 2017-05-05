"Бессмертный полк" в Екатеринбурге соберет 70 тысяч человекСегодня в 10:40
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В небо выпустят сотню белых голубей.
К традиционной акции "Бессмертный полк" 9 мая в столице Урала подключатся до 70 тысяч человек. Если же погода подкачает, то число участников может сократиться до 30-50 тысяч, сообщил "Уралинформбюро" координатор акции Валерий Басай. "В любом случае пройти успеют все, никого подгонять не будут, после нас никого нет", - уточнил он.
Пунктов сбора участников традиционно будет два: не перекрестке Толмачева - Первомайская и у Храма-на-Крови. Но первый будет работать только с 9 до 10 часов утра. "Отстающие" смогут влиться в колонну только у Храма.
Маршрут также останется традиционным: от Главпочтамта, по проспекту Ленина, мимо Площади 1905 года, до Московской. Во главе колонны понесут знамя Победы. Проходя мимо главной площади, "Бессмертный полк" выпустит в небо сотню голубей как символ мира.
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