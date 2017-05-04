За нарушение устава конкурса.

Европейский вещательный союз намерен применить санкции в отношении России и Украины за нарушение устава "Евровидения". Об этом пишет немецкое издание Heute со ссылкой на главу оргкомитета песенного конкурса Франка-Дитера Фрайлинга.

В вину Украине ставят тот факт, что страна не обеспечила выступление всех конкурсантов: Киев запретил въезд в страну участнице от России Юлии Самойловой за поездку в Крым. "С юридической стороны претензии Украины понятны, но это по-прежнему нарушение устава", – подчеркнул Фрайлинг. Россию же обвиняют в отсутствии представителей страны на обязательных встречах в Киеве в начале года.

Среди возможных санкций – штрафы, лишение спонсорского финансирования и отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет, передает "Уралинформбюро". О принятом решении будет объявлено после "Евровидения".