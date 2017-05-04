В ближайшем будущем.

К концу десятилетия в Екатеринбурге будет запущена сеть 5G. Согласно программе "Цифровая экономика", Минкомсвязи РФ к 2020 году рассчитывает ввести в строй сети нового поколения в 8 крупнейших городах-миллионниках. К 2025 году их число вырастет до 15.

Однако телекоммуникационные компании не разделяют оптимизма чиновников. Сообществу и Международному союзу электросвязи пока только предстоит определить сетевую архитектуру, технологии и диапазоны частот для 5G, рассказал "Известиям" представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Пока идет разработка стандарта новой технологии, операторы активно готовятся к внедрению ее на практике.

"ТГ МОТИВ начнет строить сети пятого поколения сразу после того, как будут утверждены все стандарты", - поделилась с "Уралинформбюро" директор по маркетингу и продажам компании Екатерина Хворостова.

Стоит отметить, что технология 5G позволяет передавать за секунду более 10 гигабит информации - это в 30 раз превышает возможности сетей 4G.