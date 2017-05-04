Сейчас идет регистрация.

Свердловчане 16 часов ожидали в Кольцово вылета на Кипр. Согласно данным онлайн-табло, сейчас идет посадка на рейс. Самолет должен вылететь в 19.00, передает "Уралинформбюро".

Airbus A320 авиакомпании "Северный ветер" должен был отправиться из Екатеринбурга в Ларнаку 4 мая в 02.40. Однако из-за позднего прибытия лайнера рейс задержали.

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