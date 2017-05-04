Пожарные потушили траву.

В Свердловской области открыли движение на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. Задымление ликвидировано, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

На дороге образовалась нулевая видимость из-за горящей травы, которая полыхала с 84 по 87 километр.

Стоит напомнить, что на Урале сложилась тяжелая ситуация с пожарами. В частности, 3 мая 2017 года в окрестностях Каменска-Уральского огонь распространился до Синарского трубного завода. А в Верхотурском ГО пламя уничтожило склад зерна площадью 1400 "квадратов". В ночь на 4 мая в Екатеринбурге на улице Контролеров сгорели деревянные постройки на площади 1000 "квадратов".