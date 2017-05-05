Инвалидов в России защитят от нелюдейСегодня в 08:36
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За притеснения введут штрафы.
Роспотребнадзор предложил ввести особые штрафы за притеснение социально уязвимых слоев населения - инвалидов, пенсионеров, детей, пишут "Известия". Поводом для этого стала скандальная история, которая в 2015 году произошла с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать воду.
Роспотребнадзор предложил установить административную ответственность "за воспрепятствование в приобретении товаров, работ, услуг представителями социально уязвимых слоев населения". Если это случилось на глазах у свидетелей, размер взыскания должен быть повышенным, считают в ведомстве. Там добавили, что поправки в КоАП пока не сформулированы.
Юрист адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Артем Борисов отмечает, что все граждане, в том числе указанных категорий, могут отстаивать свои права в рамках действующего закона "О защите прав потребителей".
"Потребитель - любое лицо, которое пользуется товарами, услугами и работами, он всегда слабая сторона, нуждающаяся и пользующаяся защитой закона, - уточнил юрист. - Не вижу целесообразности выделения специальных категорий, за нарушение прав которых будут установлены другие штрафы. Рациональной может быть лишь ужесточение имеющейся ответственности".
Между тем притеснение инвалидов происходит повсеместно. Как сообщало ранее "Уралинформбюро", в середине апреля 2017 года 2-летнего мальчика с ДЦП не пустили в самолет "Победы" на рейс до Екатеринбурга. В 2012 году разразились сразу два крупных скандала с детьми. Сироты-инвалиды не могли попасть в Петергоф, потому что не была согласована какая-то бумажка - простояв два часа под дождем, дети ушли восвояси. А в Москве малышей-аутистов не пустили в океанариум, предложив прийти в нерабочее время.
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Невыразимая жестокость - океанариум против детей-аутистов
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Нелюди против людей
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