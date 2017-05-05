Подарив денежные сертификаты.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" стартовала ежегодная благотворительная акция "Спасибо деду за Победу!".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, по традиции работники компании посетили Новоуренгойский совет ветеранов, вручив представителям старшего поколения цветы и денежные сертификаты. Тем же, кто не смог лично присутствовать на празднике, подарки доставили домой.

Председатель Новоуренгойского совета ветеранов Великой Отечественной войны Анатолий Алешкин поблагодарил руководство "Газпром добыча Ямбург" за заботу об участниках ВОВ и поддержку ветеранской организации.