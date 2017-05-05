Серьезных проблем нет.

"АвтоВАЗ" выпустил самую мощную Lada Vesta. Гоночная версия TCR отличается от стандартного седана 350-сильным турбированным мотором объемом 2 литра. Также у машины расширены колесные арки, установлены 10-спицевые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, изменены бампер и капот, передает "Уралинформбюро".

Машина уже прошла испытания на полигоне. Управлявший ею пилот команды Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин отметил, что никаких серьезных проблем во время заездов не было.

В этом году Lada Vesta TCR выступит в Российской серии кольцевых гонок. В классе "Туринг" ее соперниками будут Seat и Audi. Первый этап РСКГ пройдет 13-14 мая на трассе "Крепость Грозная" в столице Чеченской республики.