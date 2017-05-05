Температура упадет до нуля.

Четырехдневные каникулы не порадуют екатеринбуржцев хорошей погодой. Все выходные будут моросить дожди, сообщили "Уралинформбюро" в УГМС. Температура не поднимется выше плюс 8-10. Градус "собьет" северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до 0 - плюс 4. По области обещают заморозки: в ночь на 6 мая - до минус 4, в низинах - до минус 7. Похожая картина по всему Уралу.