×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Холодный ветер и дождь испортят екатеринбуржцам майские праздникиСегодня в 10:24

Температура упадет до нуля.

Четырехдневные каникулы не порадуют екатеринбуржцев хорошей погодой. Все выходные будут моросить дожди, сообщили "Уралинформбюро" в УГМС. Температура не поднимется выше плюс 8-10. Градус "собьет" северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до 0 - плюс 4. По области обещают заморозки: в ночь на 6 мая - до минус 4, в низинах - до минус 7. Похожая картина по всему Уралу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Батарейка Сегодня в 11:26

Холодный ветер с дождем усилился стократно..

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×