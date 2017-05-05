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Челябинских летчиков не пускают в небоСегодня в 16:42

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Дипломы ЧЛУГА назвали нелегитимными.

Выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) не допускают к полетам - у учебного заведения истек срок действия сертификата Росавиации.

Действие выданного разрешения на подготовку летных кадров завершилось в августе 2016 года. И теперь в уральском управлении Росавиации утверждают, что без этого документа дипломы ЧЛУГА не имеют юридического веса.

Директор учреждения Александр Матусевич считает иначе. В беседе с "Уралинформбюро" он заявил, что никакой сертификат училищу не нужен, поскольку, будучи специализированным учебным заведением, они работают на основании лицензии Министерства образования и науки РФ. Соответственно, выпускники ЧЛУГА имеют полное право на основании диплома получить разрешение на управление самолетом, подытожил Матусевич.

В спорной ситуации будет разбираться суд. Свое право на полеты в нем намерены отстаивать 10 пилотов, выпустившихся из челябинского училища после августа 2016 года.

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