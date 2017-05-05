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Рыба в озере Кунашак передохла по вине дорожниковСегодня в 11:44

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Построивших обводной канал.

Рыба в южноуральском озере Кунашак, судя по всему, погибла из-за строительства трассы Кунашак - Усть-Багаряк.

Обводной канал соединил Кунашак с озером Уелги, и уровень воды в первом упал. Это привело к нехватке кислорода в зимний период и мору. Вскрытие рыбьих туш подтвердило, что смерть наступила именно из-за кислородного голодания.

Мор был зафиксирован в конце апреля 2017 года после таяния льда. Высказывались предположения, что рыбу могли отравить, чтобы затем зарыбить водоем более ценной породой.

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-центре регионального минсельхоза, мертвая рыба захоронена на территории скотомогильника.

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