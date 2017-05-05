Государство скинет с шеи 9% пенсионеровСегодня в 12:12
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Суля оставшимся "красивую жизнь".
Новый рецепт улучшения жизни пожилых россиян создал Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Стратегия-2035, подготовленная организацией для президента Владимира Путина, предусматривает создание устойчивой пенсионной системы, должной обеспечить приемлемый стандарт жизни для ушедших на заслуженный отдых, пишут "Ведомости".
За последние три года средняя пенсия в России сократилась на 7% в реальном выражении - до 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты, говорится в материалах ЦСР.
К 2035 году авторы стратегии сулят довести пенсию до 2,33 прожиточного минимума пенсионера, при этом ее соотношение со средней зарплатой останется на том же уровне - 34%, передает "Уралинформбюро". (Пенсионная стратегия, принятая правительством РФ в 2012 году, предполагала довести эти показатели до 2,5-3 и 40% соответственно - прим.ред.)
Обеспечить пожилым россиянам "красивую жизнь" команда Кудрина предлагает за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 у мужчин (с шагом по полгода в год начиная с 2019 года). Это позволит сократить армию пенсионеров на 9% - до 38,52 миллиона человек.
Собираются поднимать и необходимый стаж для начисления страховой пенсии: к 2024 году - с нынешних 8 лет до 15, а к 2035 - до 20 лет. Социальную пенсию планируется назначать при достижении 68 лет (на сегодня - 60 лет для женщин и 65 для мужчин).
Закрутят гайки и тем, кто намерен выйти на заслуженный отдых досрочно. Например, медикам и педагогам предлагается отработать 35 лет для получения пенсии "по выслуге". Сейчас достаточно отдать профессии 25 лет.
Почти вдвое, по мнению разработчиков стратегии, следует поднять и минимальное число пенсионных баллов - с 30 в 2025 году до 52 в 2035-м. Сейчас за год можно заработать минимум один балл, получая 7500 рублей (МРОТ). То есть чтобы получить 52 балла, необходимо уплачивать взносы 26 лет с заработка в 2 МРОТа (15 000 рублей). В 2016 году, по данным статистики, на заработок менее 2 МРОТ выживали 18,4% трудящихся россиян.
Интернет-пользователи, ознакомившиеся с идеями ЦСР, четко обозначили главную мысль стратегии: "Нет пенсионера - нет проблем". Средняя продолжительность жизни мужчин в России в 2016 году составила 67 лет, то есть на пенсии, по сценарию Кудрина, их кормить не придется.
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