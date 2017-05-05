J&J заплатит 110 миллионов долларов.

Американская компания Johnson & Johnson выплатит 110 миллионов долларов жительнице штата Вирджиния в качестве компенсации. Женщина доказала в суде, что заболела раком после использования продукции с содержанием талька - детской присыпки Johnson's Baby.

Процесс прошел в Сент-Луисе штата Миссури 4 мая, пишет Reuters. Женщина рассказала, что в 2012 году у нее был диагностирован рак яичников, который распространился и на печень - в настоящее время она проходит курс химиотерапии. Этому, по ее словам, предшествовали 40 лет ежедневного использования присыпки с тальком производства J&J.

Компания намерена обжаловать этот вердикт. К слову, в судах сейчас рассматриваются еще 2,4 тысячи исков к J&J, которая уже проиграла несколько крупных дел. Так, в феврале 2016 года корпорацию обязали выплатить 72 миллиона долларов семье Жаклин Фокс, скончавшейся в октябре 2015 года от рака яичников. В мае 2016 года J&J обязали выплатить 55 миллионов долларов в пользу другой женщины, которая также заболела раком яичников после использования продукции компании.