Он прошел под лозунгом "Мир! Труд! Май! Зажигай!"

"Мир! Труд! Май! Зажигай!" - под таким лозунгом 1 мая прошел фееричный праздник, организованный Энергосбытовой компанией "Восток" для жителей Шумихи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", горожан зажгли своим выступлением курганские артисты: кавер-группа "Другая версия", дуэт "Братья-акробаты" и неподражаемый ведущий Константин Зубарев. Почти 3 часа под хиты последних десятилетий взрослые и дети пели и танцевали, а в перерывах отвечали на вопросы о деятельности ЭК "Восток". В частности, они узнали об акциях, проводимых компанией для клиентов, возможностях Личного кабинета, адресах офисов в Шумихе и многом другом.

Также шумихинцы приняли участие в конкурсах, демонстрируя свои таланты. Для подрастающего поколения бесплатно работали детские игровые зоны: футбол и Энгри Бердз. Ни один из участников викторины и конкурсов не ушел без сувениров от энергетиков. Всем, кто решил провести Первомай вместе с "Востоком", были подарены флажки – главный атрибут праздника. Мультиварка, электрогриль и термопот были разыграны в финале. Из 368 лотерейных билетов, розданных в начале концерта, 3 принесли удачу.

Коллективное селфи с артистами завершило концертную программу. "Восток" желает всем своим клиентам теплого, доброго, радостного и ласкового мая