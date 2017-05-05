На зарплаты своим людям.

Прокуратура Березовского выявила хищения в местной школе-интернете. С 2015 по 2016 год должностные лица присвоили 1,2 миллиона рублей из выделенных на учебное заведение средств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники интерната устраивали на работу родственников, не имеющих нужного образования. Те совмещали несколько должностей, которые не были обязательными в штатном расписании. При этом "лишние люди" получали завышенные зарплаты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения". Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.