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В березовской школе-интернате похитили 1,2 миллионаСегодня в 16:03

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На зарплаты своим людям.

Прокуратура Березовского выявила хищения в местной школе-интернете. С 2015 по 2016 год должностные лица присвоили 1,2 миллиона рублей из выделенных на учебное заведение средств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники интерната устраивали на работу родственников, не имеющих нужного образования. Те совмещали несколько должностей, которые не были обязательными в штатном расписании. При этом "лишние люди" получали завышенные зарплаты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения". Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

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