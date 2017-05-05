Они пройдут в два этапа.

В мае-июне 2017 года в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдут опрессовки теплосетей с отключением горячей воды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ЕТК", в рамках первого этапа гидравлических испытаний ГВС не будет с 23.00 29 мая по 7.00 30 мая, а также 1 июня с 0.00 до 6.00.

Второй этап запланирован на середину июля (с 23.00 10 числа до 07.00 11 числа, а также 12 и 13 числа с 0.00 до 6.00).

Помимо централизованных опрессовок, составлен и график локальных испытаний - для домов, запитанных от котельных. С ним можно ознакомиться на сайте "ЕТК".

В прошлом году энергетики заявляли, что в 2017-м могут полностью отказаться от отключения ГВС в связи с испытаниями сетей благодаря переходу на новую систему с использованием передвижных опрессовочных установок.

Стоит отметить, что число гидравлических испытаний в уральской столице снижается с 2011 года. Тогда они проходили в 9 этапов, в 2015 году число сократили до 2, в 2016 году - до одного.



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